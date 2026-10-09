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Българските бадминтонисти приключиха участието си на турнира в Истанбул след серия от загуби

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Спорт
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Гергана Павлова и Рая Пашова отстъпиха пред водачките в схемата на двойки, а Христомира Поповска загуби след трисетова битка

Българските бадминтонисти приключиха участието си на турнира в Истанбул след серия от загуби
Снимка: БТА
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Българските състезатели по бадминтон записаха поражения в срещите си от международния турнир в Истанбул, Турция. Родните представители не успяха да преодолеят съперниците си в двубоите на сингъл и двойки.

При жените Гергана Павлова отпадна още в първия кръг, след като загуби от представителката на Индия Тара Шах с 13:21, 8:21.

Христомира Поповска оказа по-сериозна съпротива на швейцарката Дженджира Щаделман, но отстъпи след три гейма с 13:21, 21:12, 13:21. Българката успя да изравни резултата след силна втора част, но съперничката ѝ спечели решителния гейм.

На двойки при жените Гергана Павлова и Рая Пашова, които само преди дни станаха вицешампионки на международен турнир в София, не успяха да продължат успешното си представяне.

Българският тандем загуби във втория кръг от поставените под номер 1 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджи от Турция с 10:21, 10:21.

При мъжките двойки Евгени Панев и Цветомир Стоянов също претърпяха поражение. Българите бяха надиграни от сръбския дует Виктор Петрович и Михайло Томич с 9:21, 9:21.

България беше представена на надпреварата в Истанбул от Гергана Павлова, Христомира Поповска, Рая Пашова, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Евгени Панев и Мартин Стратиев.

#международен турнир по бадминтон в Истанбул #Гергана Павлова

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