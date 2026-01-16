Българските девойки U18 триумфираха и над Гърция и спечелиха групата

Националният отбор на България за девойки до 18 години спечели квалификационната си група за Европейското първенство по волейбол. Това стана след трета поредна победа – успех с 3:1 срещу Гърция в зала „Христо Ботев“ в София.

Българките започнаха силно и взеха първия гейм с 25:18. Във втория гъркините изравниха, но след това нашият отбор отново пое контрола и спечели убедително след 25:14 и 25:22.

Така тимът, воден от Атанас Петров, завърши на първо място в групата с победи и срещу Косово и Черна гора.

Днес България ще играе на полуфиналите.