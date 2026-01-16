БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

Българските девойки U18 триумфираха и над Гърция и спечелиха групата

от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
националният отбор волейбол девойки u18 започна подготовка балканиадата европейското първенство жени години
Националният отбор на България за девойки до 18 години спечели квалификационната си група за Европейското първенство по волейбол. Това стана след трета поредна победа – успех с 3:1 срещу Гърция в зала „Христо Ботев“ в София.

Българките започнаха силно и взеха първия гейм с 25:18. Във втория гъркините изравниха, но след това нашият отбор отново пое контрола и спечели убедително след 25:14 и 25:22.

Така тимът, воден от Атанас Петров, завърши на първо място в групата с победи и срещу Косово и Черна гора.

Днес България ще играе на полуфиналите.

