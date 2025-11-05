Българските гимнастици на четвърто място на Балканското първенство по спортна гимнастика

Отборът на България по спортна гимнастика се представи силно на Балканското първенство в Задар, Хърватия. Националите ни — Павел Попов, Михаил Божанин, Борис Караджинов, Радослав Чаушев, Борислав Жеков и Наско Миков — заеха четвърто място в отборното класиране при мъжете с общ резултат 199.793 точки. Шампиони станаха унгарците с 210.127 точки.

Най-успешно се представи Борислав Жеков, който спечели бронзов медал в многобоя при 16–17-годишните. Той се класира и за цели пет финала – на кон с гривни, халки, прескок, успоредка и висилка.

Другият ни талант в същата възрастова група, Наско Миков, завърши шести в многобоя и също ще участва във финалите на четири уреда – земя, кон с гривни, халки и прескок, където получи най-висока оценка от всички.

В по-младата група (14–15 г.) Борис Караджинов се класира осми в многобоя и намери място в топ 8 на четири уреда.

Сред най-младите (12–13 г.) Павел Попов стана десети, а Михаил Божанин – шестнадесети. Попов се класира за финали на халки и висилка.

Общо българските гимнастици ще се борят за 15 финала на отделните уреди, което е сред най-добрите постижения на отбора ни в последните години.

Утре предстоят квалификациите при жените, където също ще има българско участие.