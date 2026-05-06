Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Българските гимнастици с подиум тренировка преди старта на Световната Купа във Варна

БНТ 2 ще предава финалите в събота и неделя на живо от 14:00 ч.

Състезателите от националния отбор по спортна гимнастика направиха подиум тренировка и изпробваха уредите в официалната зала преди старта на Световната купа, която започва утре в Двореца на културата и спорта във Варна.

България ще участва с общо 15 гимнастици – 10 мъже и 5 жени, като петима от тях ще се включат извън класирането.

В мъжкото направление страната ни ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов на земя, Давид Иванов и Раян Радков на кон с гривни, Йоан Иванов на халки, отново Димитров и Трифонов на прескок, Иванов и Йордан Александров на успоредка, както и Трифонов и Александров на висилка.

Извън класирането участие ще вземат Майкъл Дунев на земя, Любомир Станоев на кон с гривни, Алекс Иванов на прескок и Стоян Гетов на висилка.

При жените, в отсъствието на Валентина Георгиева, която е двукратна европейска вицешампионка на прескок, българските надежди за медали са свързани с Виктория Венциславова на прескок, Никол Стоименова и Никол Соколова на смесена успоредка и греда, както и Мишел Арабаджиева и Венциславова на земя. Цветомира Начева ще се състезава извън класирането на прескок и греда.

Общо 112 състезатели (58 мъже и 54 жени) от 28 държави са подали заявки за участие в десетото издание на турнира. Сред най-големите имена е британецът Макс Уитлок – трикратен олимпийски шампион и носител на общо шест олимпийски медала. В надпреварата ще участва и арменецът Мамикон Хачатрян, който вече има отличия от Световни купи и европейски първенства при подрастващите.

При жените също се очаква силна конкуренция. Сред водещите имена е Абигейл Мартин от Великобритания – бронзова медалистка на земя от Световното първенство в Джакарта през 2025 година. В списъка личат още Марта Пихан-Кулеша (Полша), двукратна участничка на Олимпийски игри, Назлъ Савранбаш (Турция), участвала в Токио 2020, както и шведката Дженифър Уилямс с опит от световни първенства.

Надпреварата стартира утре в 14:00 часа с квалификациите на земя, кон с гривни и халки при мъжете, както и прескок и смесена успоредка при жените.

Официалното откриване ще се състои в събота от 13:15 часа. В програмата ще се включат демонстративно гимнастиците със синдром на Даун – Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Радена Ангелова, които се подготвят за световното първенство в София от 13 до 19 юни.

Входът за зрители в Двореца на културата и спорта е свободен.

