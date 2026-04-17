Българските джудисти без отличия във втория ден на европейското първенство в Тбилиси

Снежана Граматикова и Йоана Манова записаха по една победа, но отпаднаха във втория кръг, а утре предстоят още участия за националите

Българските джудисти без отличия във втория ден на европейското първенство в Тбилиси
Снимка: БТА
Българските състезатели не успяха да стигнат до отличията във втория ден на европейското първенство по джудо за мъже и жени в Тбилиси, Грузия.

При жените в категория до 57 килограма Снежана Граматикова започна участието си с убедителна победа с „ипон“ над Даниела Ткачи от Молдова, но във втория кръг отстъпи пред французойката Марта Фауаз с „вадзари“ и отпадна от надпреварата.

В категория до 63 килограма Йоана Манова също записа успех на старта, след като надделя с „юко“ над финландката Луна-Лумия Сиекула, европейска шампионка до 23 години. В следващия си двубой обаче българката загуби с "ипон“ от представителката на Франция Манон Декетер.

При мъжете в категория до 73 килограма Марк Христов загуби още в първата си среща от словака Урх Огризек с "юко“.

В същата категория Виктор Скерлев стартира с победа с "вадзари“ срещу румънеца Йоан Дзитак, който е европейски шампион до 23 години и бронзов медалист от Европейската купа в София през този сезон. Във втория кръг обаче Скерлев отстъпи с "ипон“ пред Дардан Цена от Косово.

Участието на българските състезатели в шампионата продължава утре, когато на татамито ще излязат още петима национали – Надие Жаафар (70 кг), Георги Граматиков и Христо Вълков (81 кг), както и Ивайло Иванов и Мариян Палев (90 кг).

