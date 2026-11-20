Българските състезатели Иван Дончев, Максим Максимов и Асен Гюров ще продължат участието си през репешажите на Световната купа по шорттрек в Сеул, Република Корея, след като не успяха да си осигурят директно класиране за следващите етапи на надпреварата.

Тримата национали стартираха в дисциплините на 500, 1000 и 1500 метра, но останаха извън местата, даващи право на директно продължаване напред.

В спринта на 500 метра Иван Дончев записа най-доброто класиране сред българите, след като завърши четвърти в първата предварителна серия с време 41.220 секунди.

Максим Максимов се нареди трети във втората серия с резултат 42.822 секунди, докато Асен Гюров остана пети в шестата серия с 58.754 секунди.

На дистанцията от 1000 метра Максимов финишира четвърти във втората предварителна серия с време 1:27.849 минута.

Иван Дончев зае петото място в четвъртата серия с 1:28.415 минута, а Асен Гюров също приключи на пета позиция в осмата серия, записвайки 1:31.151 минута.

Българските представители участваха и в четвъртфиналите на 1500 метра, където отново не успяха да намерят място сред директно продължаващите състезатели.

Максим Максимов завърши пети в шестата серия с време 2:29.580 минути, а Иван Дончев се нареди на същата позиция в седмата серия с резултат 2:27.916 минути.

Асен Гюров остана шести в осмата четвъртфинална серия с време 2:37.451 минути.

Така и тримата български национали ще трябва да преминат през репешажите, за да запазят шансовете си за по-предно класиране в отделните дисциплини.