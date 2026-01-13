БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изборното законодателство: Как ще гласуваме през пролетта...
Чете се за: 06:42 мин.
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и...
Чете се за: 04:45 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Българските националки по волейбол до 18 г. започнаха евроквалификациите с победа

Селекцията на Атанас Петров не даде гейм на Косово в столичната зала „Христо Ботев“.

Български национален отбор волейбол жени до под 18 години
Снимка: Startphoto.bg
Националният отбор на България по волейбол за жени под 18 г. започна силно квалификационния турнир за Евро 2026 в София. Тимът, воден от селекционера Атанас Петров, надигра с 3:0 (25:10, 25:16, 25:11) гейма отбора на Косово в столичната зала „Христо Ботев“.

Очаквано, началото на срещата беше много силно за домакините, които започнаха с агресивен сервис на Една Тодорова и подредена игра на блокада. Съперникът не успяваше да организира своята игра, което доведе до солиден аванс от 8:1. До средата на гейма събитията на полето не се промениха, като България продължи да увеличава разликата. Калина Венева се отличи с три поредни аса, а при 19:5 спечелването на първата част беше само въпрос на време - 25:10.

Във втората част България показа отлична концентрация след лесно спечеления първи гейм. Атанас Петров направи една промяна в сравнение със стартовия състав, като на мястото на Дарина Нанева в игра влезе Адриана Алексиева. Добре насоченият сервис на Една Тодорова и стабилното противодействие на блокада позволиха ранният аванс отново да бъде налице - 6:1. В следващите няколко минути момичетата допуснаха няколко поредни грешки в нападение, което даде възможност на тима на Косово да навакса част от изоставането си. При 13:10 обаче отново дойде време за началния удар на Една Тодорова и България поведе с шест точки, което предизвика и второ прекъсване от щаба на Косово при 16:10. България завърши втория гейм в спокоен ритъм, а финалната точка реализира Катерина Попова с мощно нападение по диагонала от зона 2 - 25:16.

В третия гейм бе предприета ротация при разпределителите, като на мястото на Вяра Иванова започна Ивайла Рикова. Това беше и първата част, в която двата отбора играха точка за точка до 8:8. При началния удар на Калина Венева тимът отново повиши оборотите и записа серия от 11 поредни точки - 19:8. Двубоят приключи след атака в аут на съперника и при 25:11 България се поздрави с успешен старт по пътя към Евро 2026.

В сряда, 14 януари, от 17:30 часа България излиза във втория си мач от група А на квалификационния турнир за Евро 2026. Съперник ще бъде отборът на Черна гора, който по-рано през деня надигра Гърция с 3:2 гейма.

#Български национален отбор по волейбол за жени до 18 години

