Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с трудна победа в руската Суперлига

Националът Симеон Николов и тимът Локомотив (Новосибирск) записаха 15-а победа в руската Суперлига. в мача от 18-ия кръг. Воденият от Пламен Константинов тим постигна трудна победа като гост над МГТУ (Москва) с 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10) в мач от 18-и кръг.

19-годишният Николов записа 3 точки (1 ас, 1 блокада) и получи най-високата оценка в мача - 7.4. Иля Казаченков стана най-резултатен с 25 точки (3 аса). За съперника Иван Коротаев записа 24 точки.

Локомотив е втори във временното класиране с актив от 44 точки (15 победи, 3 загуби).