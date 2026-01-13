Нефтохимик 2010 се раздели с треньора Франческо Кадеду по взаимно съгласие

До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.
ВК Нефтохимик 2010 се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Франческо Кадеду.
"Клубът благодари много на италианския специалист за работата му и му желае здрави и успехи за в бъдеще", написаха бургазлии на официалната си страница.
До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.
Раздялата с Франческо Кадеду дойде броени дни след домакинската загуба от шампиона Левски София с 0:3, както и в седмицата, в чийто край ще се изиграят финалните мачове от турнира за Купата на България.
Франческо Кадеду е асистент на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор на България, с който стана световен вицешампион през миналата година. Преди да започне работа в Нехтохимик, той води другия бургаски отбор в елита - Дея спорт.
Бившият национален разпределител Иван Станев познава отлично Нефтохимик 2010, който вече води в началото на миналия сезон.