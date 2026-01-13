БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Матей Казийски спечели дербито с Георги Сеганов в турския волейболен елит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Матей Казийски се отчете с 20 точки за успеха.

Матей Казийски спечели дербито с Георги Сеганов в турския волейболен елит
Слушай новината

Матей Казийски и тимът на Халкбанк (Анкара) записаха 12-а победа в турския елит. Воденият от Радостин Стойчев тим надделя над Алания Беледийе и Георги Сеганов с 3:1 (25:23, 25:18, 27:29, 25:17) в среща от 14-и кръг. Халкбанк е втори в таблицата с 34 точки (12 победи, 2 загуби), Алания е на 12-а позиция с 15 точки (4 победи, 10 загуби).

Матей Казийски се отчете с 20 точки (4 аса). Йоанди Леал бе най-резултатен с 23 точки (3 аса, 1 блокада). За съперника Георги Сеганов бе на терена в първите три гейма, но завърши без точков актив.

В следващия кръг Халкбанк среща Галатасарай на 18 януари (неделя). Алания среща Газиантеп Генчлик Спор.

#Халкбанк (Анкара) #ВК Алания Беледийеспор #Матей Казийски #Георги Сеганов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Двама души загинаха при пожар в Габрово
4
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
5
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Волейбол

Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с трудна победа в руската Суперлига
Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с трудна победа в руската Суперлига
Пирин Разлог изтръгна драматична победа като гост в Русе над Дунав Пирин Разлог изтръгна драматична победа като гост в Русе над Дунав
Чете се за: 01:25 мин.
Волейболистът на ЦСКА Мохамед Реза Бейк: Имаме характера и способността да бъдем шампиони Волейболистът на ЦСКА Мохамед Реза Бейк: Имаме характера и способността да бъдем шампиони
Чете се за: 02:00 мин.
Избраха Алекс Грозданов за Най-добър център във финалната четворка за Купата на Полша Избраха Алекс Грозданов за Най-добър център във финалната четворка за Купата на Полша
Чете се за: 00:55 мин.
Алекс Николов се извини на ръководството на Чивитанова за критиките заради напускането на Пория Алекс Николов се извини на ръководството на Чивитанова за критиките заради напускането на Пория
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Николов отбеляза 16 точки за първата шампионатана победа на Лубе за годината Александър Николов отбеляза 16 точки за първата шампионатана победа на Лубе за годината
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в такава ситуация?
"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината й "Всичко е черно": Разказът на една иранка в България за събитията в родината й
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Как и кога да използваме имуностимуланти? Как и кога да използваме имуностимуланти?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си "Това е любов": Брат дари бъбрек на сестра си
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ръст на заболелите от грип в Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протестите в Иран: Тръмп наложи мита на търговски партньори на Техеран
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Поредна тежка нощ в Украйна - удари по Киев и Харков
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Варна е първата област с грипна епидемия - учениците минават онлайн...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ