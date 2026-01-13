Матей Казийски спечели дербито с Георги Сеганов в турския волейболен елит

Матей Казийски и тимът на Халкбанк (Анкара) записаха 12-а победа в турския елит. Воденият от Радостин Стойчев тим надделя над Алания Беледийе и Георги Сеганов с 3:1 (25:23, 25:18, 27:29, 25:17) в среща от 14-и кръг. Халкбанк е втори в таблицата с 34 точки (12 победи, 2 загуби), Алания е на 12-а позиция с 15 точки (4 победи, 10 загуби).

Матей Казийски се отчете с 20 точки (4 аса). Йоанди Леал бе най-резултатен с 23 точки (3 аса, 1 блокада). За съперника Георги Сеганов бе на терена в първите три гейма, но завърши без точков актив.

В следващия кръг Халкбанк среща Галатасарай на 18 януари (неделя). Алания среща Газиантеп Генчлик Спор.