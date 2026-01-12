БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранецът коментира предстоящия турнир за Купата на България, който стартира в петък. ЦСКА среща Дея спорт на четвъртфиналите в петък.

Волейболистът на ЦСКА Мохамед Реза Бейк: Имаме характера и способността да бъдем шампиони
Мохамед Реза Бейк, който е една от основните фигури на волейболния ЦСКА през настоящия сезон коментира предстоящата Купа на България, която ще се проведе от 16 до 18 януари в Самоков.

25-годишният иранец, който играе на поста посрещач, се присъедини към "червените" този сезон и има средно по 13.6 точки на мач.

"Чувствам се много добре в отбора. Както казах и при пристигането си, всички ме приеха отлично. Още от първия ден се чувствам така, все едно дълги години съм носил екипа на ЦСКА. Единственото нещо, което винаги се опитвам да науча, е как да бъда по-добър във всички области. И това е моята философия. Винаги играя с цялото си сърце за отбора, искам да играя добре и да помагам на ЦСКА. Вярвам в себе си и моя отбор. Единственото нещо, за което мисля, е как да станем шампиони. Като цяло смятам, че първенството е на високо ниво и съм щастлив, че съм част от него. Искаме да дадем всичко от себе си, за да стигнем върха в Лигата", заяви Бейк пред официалния сайт на "червените".

Целта пред отбора, воден от треньора Александър Попов, е спечелване на Купата на България. На четвъртфиналите в петък столичани ще играят срещу Дея спорт.

"Мога да обещая едно – ще се борим до последната точка, за да се приберем от Самоков с купата. Имаме характера и способността да бъдем шампиони. Конкуренцията е на високо ниво, но ние също има какво да предоставим", каза още Мохамед Реза Бейк.

