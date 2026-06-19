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Българските състезатели постигнаха победи на турнир по бадминтон в Чехия

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Спорт
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Илиян Стойнов и Гергана Павлова записаха победи на сингъл и на двойки.

Илиян Стойнов
Снимка: БТА
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Националите Илиян Стойнов и Гергана Павлова продължават участие на осминафиналите на единично и на двойки на международния турнир по бадминтон в Ческе Будейовице (Чехия).

Стойнов елиминира в първия кръг на сингъл водача в схемата Барат Латийш (ОАЕ) със 17:21, 21:16, 21:16 за 56 минути. В следващия си мач българинът излиза срещу квалификанта Бхаргав Сомасундара (Индия).

На смесени двойки Стойнов и Христомира Поповска записаха два успеха - по един в квалификациите и в основната схема. В събота, 20 юни, те ще играят срещу първите поставени Дхирен Аяпан и Табия Хан (ОАЕ).

При жените Гергана Павлова, №7 в схемата, се наложи над датчанката Атене Людух Торнилд с 21:14, 21:19, а в събота й предстои двубой с Йелена Бухбергер (Нидерландия).

Напред в турнира продължават още Таня Иванова на единично жени и Гергана Павлова/Рая Пашова на двойки жени.

Христомира Поповска, Станимир Терзиев и Цветомир Стоянов приключиха участие на сингъл.

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