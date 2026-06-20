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Най-малко един загинал при влаковата катастрофа северно от Лондон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:37 мин.
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Най-малко един загинал при влаковата катастрофа северно от Лондон
Снимка: БТА
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Най-малко един човек е загинал, а няколко други са ранени при вчерашния сблъсък на два влака на около 100 км северно от Лондон, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.

Спешните служби са пристигнали вчера следобед на линията южно от Бедфорд, където двата влака са катастрофирали.

Видеоклип, публикуван в социалните медии от пътник, показва сблъсъка на предната част на единия влак със задната на другия, като изглежда, че вагоните са останали изправени на релсите.

„Мислите ми са със семейството на човека, който за съжаление загуби живота си, както и с тези, които са сериозно ранени“, заяви премиерът Киър Стармър.

Снимки: БТА

Службата за бърза помощ на Източна Англия заяви, че е изпратила множество ресурси, включително въздушна линейка, на мястото на сблъсъка и призова хората да избягват района. Властите работят по установяване на обстоятелствата на случилото се.

Един човек е загинал на място, 11 души са получили много сериозни наранявания, 22 са били сериозно ранени, а 56 са с леки наранявания, съобщи полицията.

Пожарната и спасителна служба на Бедфордшир заяви, че „нейните екипи са пристигнали на мястото на инцидента“.

#жп катастрофа край Лондон #Лондон #влакова катастрофа

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