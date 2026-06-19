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Тежка железопътна катастрофа между два влака стана на север от Лондон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Тежка железопътна катастрофа между два влака стана на север от Лондон
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Британската транспортна полиция съобщи, че се е отзовала на сигнали за сблъсък между два влака северно от Лондон, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Службите за спешна помощ заявиха, че техни екипи са на мястото на инцидента, за който е съобщено в 18.45 ч. местно време (20.45 ч. българско), при който според медиите има ранени.

Спешните служби не са оповестили още информация дали има жертви.

"Реагираме на сигнали за сблъсък, в който са участвали два влака в района на Бедфорд", заяви транспортната полиция в Екс. Бедфорд е търговски град на около 90 км северно от британската столица.

На видеокадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда повреден влак, който се е преобърнал на релсите, както и пътници в полето край него, заедно с друг повреден влак.

Снимки: БТА

Железопътната компания "Ийст мидландс" съобщи, че "службите за спешна помощ са се отзовали на инцидент между Сейнт Панкрас и Лестър", в Централна Англия.

"Чувствах се сякаш е станала бомбена експлозия", каза пред Би Би Си Питър Нап, който е бил в предния вагон на един от влаковете при сблъсъка. Той разказа, че е видял "окървавени лица", хора с изглежда счупени крака и "дим навсякъде". Нап също така заяви, че е имало линейки, пожарни коли и полиция на мястото на инцидента.

#Лондон #влакова катастрофа

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