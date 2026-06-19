България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари на Групата за финансово действие (FATF)

В решение на организацията, официално обявено днес, се посочва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно възпрепятства чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която трябва да потвърди, че извършените реформи са необратими.

На заседанието в Париж България бе представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той е уверил, че страната е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на извършените реформи. По думите му България ще продължи и занапред усилията си на всички нива за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Ето пълното съобщение на FATF:

„През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за засилване на ефективността на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. На пленарното си заседание през юни 2026 г. FATF взе първоначално решение, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и насрочи провеждането на оценка на място (on-site assessment), за да се потвърди, че прилагането на реформите е започнало ефективно, че се работи устойчиво и че политическият ангажимент остава налице с оглед продължаване на реформите.

България е предприела следните реформи:

(1) изпълнение на националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на всеобхватен план за действие;

(2) преодоляване на оставащите технически недостатъци в съответствието;

(3) демонстриране на първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти, както и засилен контрол при навлизане на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи (VASP), и оператори на пощенски парични услуги;

(4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е точна и актуална;

(5) завършване на внедряването на автоматизирана система за приоритизиране на сигналите за подозрителни сделки (STRs);

(6) подобряване на разследванията и наказателното преследване на различни видове изпиране на пари, включително корупция в голям мащаб и организирана престъпност;

(7) гарантиране конфискацията да бъде една от основните цели на наказателноправната политика;

(8) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм;

(9) преодоляване на пропуските в правната рамка относно целевите санкции за финансиране на тероризма и финансиране на разпространението на оръжия за масово унищожение;

(10) идентифициране на организации с нестопанска цел, които са най-уязвими към финансиране на тероризъм, и прилагане на базиран на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби с цел финансиране на тероризъм.“