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122 състезатели ще участват в турнира в памет на Дани Вълчев в София

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Спорт
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Състезанието ще се проведе на 21 юни в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски"

122 състезатели от 8 клуба ще вземат участие в традиционния турнир по спортна гимнастика в памет на Дани Вълчев. Надпреварата е посветена на младия талант на СГК Левски-Спартак, който загина едва на 9-годишна възраст заедно с майка си при тежка автомобилна катастрофа на пътя Ловеч – Плевен преди девет години.

Състезанието ще се проведе на 21 юни в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски", като началото е от 10:45 часа. Входът за зрителите е свободен.

Турнирът се организира ежегодно и е не само спортно събитие, но и възможност гимнастическата общност да почете паметта на Дани Вълчев и да съхрани неговата любов към спорта.

Надпреварата ще бъде във формат многобой и ще събере представители на различни възрастови групи – момчета и момичета младша и старша възраст, юноши и девойки младша и старша възраст, както и кадети и младежи.

"Ще наградим всички участници с медали, защото този турнир е преди всичко израз на уважение и памет към едно дете, което обичаше гимнастиката и живееше за спорта. Искаме всички деца да си тръгнат усмихнати и щастливи", каза Илия Янев, личен треньор на Дани Вълчев в КСГ Левски-Спартак.

Тази година той няма да присъства на турнира, тъй като е поканен от Международната федерация по гимнастика (FIG) като неутрален съдия на Азиатското първенство по спортна гимнастика, което се провежда в Китай.

#турнир по спортна гимнастика в памет на Дани Вълчев

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