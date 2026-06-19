Енчо Керязов обяви изработването на нов спортен закон заради казуси като този в шахмата

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обяви от парламентарната трибуна, че се подготвя нов Закон за физическото възпитание и спорта, който да предотврати бъдещи ситуации като продължаващия спор около лицензирането на българския шахмат.

Повод за изказването му стана въпрос на народния представител Анна Бодакова относно риска българските шахматисти да бъдат лишени от участие в състезания под егидата на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) след 1 юли.

"Въпросът касае не само българския шахмат, но и много от другите ни спортове. През последните години има редица случаи на разминаване между българското законодателство и изискванията на международните федерации. Именно затова смятаме, че е необходима спешна промяна в Закона за физическото възпитание и спорта“, заяви Керязов.

Министърът припомни, че според българското законодателство и решение на Върховния административен съд единственият валиден лиценз за спорта шахмат у нас е на Българската федерация по шахмат 2022. В същото време членството във ФИДЕ и Европейския шахматен съюз е на Българската спортна федерация по шахмат, което създава сериозен институционален конфликт.

По думите му през последната седмица са проведени няколко срещи с представители на двете организации, а до ФИДЕ е изпратено официално искане за отлагане на предвидените санкции.

"Постигнахме съгласие за създаване на работна група с представител на ФИДЕ. Помолихме международната федерация за отсрочка, която да позволи българското участие в Шахматната олимпиада. България трябва да бъде посредник в намирането на консенсус между ФИДЕ и българските федерации“, каза още спортният министър.

В отговор на въпрос за финансовото обезпечаване на националните състезатели Керязов увери, че ще бъдат търсени необходимите средства.

"Средства за националния отбор ще бъдат намерени. По-важният въпрос е дали ще бъде отложено наказанието от ФИДЕ. Вече сме изпратили официално писмо и се надяваме на разбиране от тяхна страна“, добави той.

Шахматната олимпиада през 2026 година е насрочена за периода 15–27 септември в Самарканд, Узбекистан, а решението на ФИДЕ относно евентуалните санкции се очаква в следващите седмици.