Българският национален отбор по фехтовка за жени е в топ 8 на eврошампионата

Българският национален отбор на сабя за жени в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Емма Нейкова и Вероника Василева влезе в топ 8 на европейското първенство по фехтовка в Антони (Франция). Сабльорките завършиха на 7 място след много добра игра и труден жребий, който във втори кръг ги изпрати срещу многократните олимпийски и световни медалистки от Унгария.

На пътеките в Антони излязоха 13 тима, като българките бяха поставени под №7. В първия кръг Илиева, Храмова, Нейкова и Василева победиха категорично много силния отбор на Украйна с 45:34. В двубоя за място на полуфиналите фехтовачките се изправиха срещу опитните съпернички от Унгария и отстъпиха след много оспорван мач с 34:45. В срещите за разпределение на местата от 5 до 8 българките отстъпиха пред Испания с 42:45, след това победиха Азербайджан с 45:39 и заеха 7-о място в крайното класиране.

В събота, 20 юни, европейският шампионат продължава с турнира на сабя мъже, като българите излизат в първия кръг от елиминациите срещу Полша.