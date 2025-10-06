Българските шахматистки започнаха с гръмка победа на Европейското в Батуми!

Женският национален отбор на България направи перфектен старт на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Нашите дами, които са действащи шампионки, победиха категорично Чехия с 4:0!

Победи записаха звездите Антоанета Стефанова, Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Надя Тончева. В следващия кръг отборът ще се изправи срещу силния тим на Нидерландия, а в състава е и Виктория Радева.

При мъжете стартът беше по-труден – българите загубиха от Нидерландия с 0,5:5,5, като единственото реми постигна Момчил Петков. Следващият им съперник е Исландия, където ще търсят първа победа в турнира.