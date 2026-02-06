БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните...
Чете се за: 02:55 мин.
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

Българските сноубордисти направиха официална тренировка в Ливиньо

Стартът в алпийския сноуборд е в неделя от 10:00 часа.

сноуборд национали Милано
Снимка: Пресслужба
Българските сноубордисти Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови направиха днес официална тренировка в Ливиньо преди неделния старт в паралелния гигантски слалом на Игрите в Милано/Кортина 2026.

Радослав Янков участва в Олимпийски игри за четвърти път, а останалите трима са дебютанти. България никога не е имала четирима участници в сноуборда, което я нарежда сред водещите нации.

Стартът на българите на Игрите е на 8 февруари от 10:00 часа квалификации и финали от 14:00 часа.

Зимните олимпийски игри ще бъдат официално открити тази вечер от 21:00 часа. Церемонията може да гледате пряко пои БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Весела Лечева: Всеки един от нашите спортисти би могъл да бъде на подиума, пожелавам го от сърце
Весела Лечева: Всеки един от нашите спортисти би могъл да бъде на подиума, пожелавам го от сърце
Лечева е част от делегацията на България, а официалната церемония...
Чете се за: 01:27 мин.
Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте пряко вълнуващата церемония по откриването на Игрите с...
Чете се за: 03:42 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 02:55 мин.
Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания
Чете се за: 01:42 мин.
Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 00:50 мин.
Днес на Игрите - 06.02.2026 г.

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски...
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
