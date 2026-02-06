Българските сноубордисти направиха официална тренировка в Ливиньо

Българските сноубордисти Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови направиха днес официална тренировка в Ливиньо преди неделния старт в паралелния гигантски слалом на Игрите в Милано/Кортина 2026.

Радослав Янков участва в Олимпийски игри за четвърти път, а останалите трима са дебютанти. България никога не е имала четирима участници в сноуборда, което я нарежда сред водещите нации.

Стартът на българите на Игрите е на 8 февруари от 10:00 часа квалификации и финали от 14:00 часа.

Зимните олимпийски игри ще бъдат официално открити тази вечер от 21:00 часа. Церемонията може да гледате пряко пои БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.