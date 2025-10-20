БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Българският отбор по спортна аеробика с 15 медала на Балканските игри!

Чете се за: 01:07 мин.
Младите ни шампиони показаха класа и дух в Кишинев

българският отбор спортна аеробика медала балканските игри
Снимка: Български съюз по аеробика Фейсбук
Истински триумф за България! Нашите млади състезатели по спортна аеробика завоюваха общо 15 медала – 9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови – на Балканските игри в Кишинев, Молдова.

Българите впечатлиха с перфектна техника, артистичност и силно присъствие на сцената, което им донесе първо място отборно пред отборите на Румъния, Турция, Гърция и Молдова.

От Българския съюз по аеробика написаха: „Изключително успешно представяне, което доказва силата на българската школа и нейния напредък в подготовката на млади таланти.“

Сред златните ни победители са Джемре Стефанова, Димитър Цънцаров, Неда Запрянова, Атанас Благоев и Стефани Лечева, както и няколко блестящи отборни състава в тройки, двойки и групи.

Със своите блестящи съчетания и силна енергия младите гимнастици доказаха, че бъдещето на българската спортна аеробика е повече от светло.

