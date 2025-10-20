Българският отбор по спортна аеробика с 15 медала на Балканските игри!

Истински триумф за България! Нашите млади състезатели по спортна аеробика завоюваха общо 15 медала – 9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови – на Балканските игри в Кишинев, Молдова.

Българите впечатлиха с перфектна техника, артистичност и силно присъствие на сцената, което им донесе първо място отборно пред отборите на Румъния, Турция, Гърция и Молдова.

От Българския съюз по аеробика написаха: „Изключително успешно представяне, което доказва силата на българската школа и нейния напредък в подготовката на млади таланти.“

Сред златните ни победители са Джемре Стефанова, Димитър Цънцаров, Неда Запрянова, Атанас Благоев и Стефани Лечева, както и няколко блестящи отборни състава в тройки, двойки и групи.

Със своите блестящи съчетания и силна енергия младите гимнастици доказаха, че бъдещето на българската спортна аеробика е повече от светло.