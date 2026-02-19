БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският отбор жени компаунд се класира на финал на европейското първенство по стрелба с лък в зала в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази
Българският отбор жени компаунд се класира на финал на европейското първенство по стрелба с лък в зала в Пловдив
Слушай новината

Българският отбор в категория жени компаунд в състав Дениза Величкова, Калинка Иванова, Мария Добрева се класира за финала. След като поставиха нов национален рекорд в квалификациите - 1679 точки, българките победиха състезателките от Исландия на полуфинала с 225:216 и така си гарантираха медал от провеждащото се в Пловдив европейско първенство по стрелба с лък.

Двубоя срещу Италия ще се проведе на 20 февруари от 15:30 в зала "Колодрум". Входът за зрители е свободен.

В сутрешната сесия мъжете гол лък в състав Александър Атанасов, Асен Пейчев и Теньо Банков останаха на крачка от медалите и завършиха на четвърто място.

На четвъртфинала българите надделяха над Сърбия с 6:0 ( 53:50, 50:40, 55:48). След изключително оспорван двубой срещу вторите от квалификациите се стигна до равен резултат и нужда от бараж на полуфиналите, с който да се определи победител, но италианците бяха по точни и българите загубиха с 4:5 (54:56, 54:52, 52:48, 49:52, 25:27). Финалът за бронз се проведе веднага след баража и българите не успяха да се възстановят достатъчно бързо и загубиха от Румъния с 2:6 (48:42, 46:53, 49:51, 53:55).

Мъжкият тим Компаунд остана на пета позиция, след като загуби на четвъртфинала от Унгария с 232:235.

Тази сутрин участваха и съставите при мъже и жени рекърв, които след като преодоляха осминафиналите, загубиха своите четвъртфинални двубои съответно мъже рекърв от Израел 0:6 (56:59, 56:59, 54:58) и жени рекърв от Грузия 3:5 (56:55, 57:57, 55:56, 57:58).

Така в крайното класиране при жени рекърв България се класира на пето място, а при мъже рекърв - на седмо, съобщиха за БТА от федерацията.

Следобед българското участие продължава с надпреварите при младежите и смесените отбори.

В неделя имаме трима представители в мачовете за медалите в индивидуалните дисциплини: Дара-Мария Вълова, Кристиян Илиев и настоящият европейски шампион в зала Иван Банчев, който ще има възможност да спечели ново отличие.

#Европейско първенство по стрелба с лък в зала

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
4
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
5
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
6
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Други спортове

Никола Цолов записа трето време в сутрешната сесия от предсезонните тестове на Формула 2 в Барселона
Никола Цолов записа трето време в сутрешната сесия от предсезонните тестове на Формула 2 в Барселона
Българският спорт изпраща успешна година, заяви спортният министър Иван Пешев при предаването на поста на Димитър Илиев Българският спорт изпраща успешна година, заяви спортният министър Иван Пешев при предаването на поста на Димитър Илиев
Чете се за: 01:30 мин.
Георги Павлов изрази увереност в постигането на успехи от българските атлети през новия сезон Георги Павлов изрази увереност в постигането на успехи от българските атлети през новия сезон
Чете се за: 03:40 мин.
Спортни новини 19.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 19.02.2026 г., 12:25 ч.
Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски
Чете се за: 01:17 мин.
Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията в петък по БНТ Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията в петък по БНТ
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Служебният министър на МВР Емил Дечев беше освободен като съдия от...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ