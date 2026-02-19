Българският отбор жени компаунд се класира на финал на европейското първенство по стрелба с лък в зала в Пловдив

Българският отбор в категория жени компаунд в състав Дениза Величкова, Калинка Иванова, Мария Добрева се класира за финала. След като поставиха нов национален рекорд в квалификациите - 1679 точки, българките победиха състезателките от Исландия на полуфинала с 225:216 и така си гарантираха медал от провеждащото се в Пловдив европейско първенство по стрелба с лък.

Двубоя срещу Италия ще се проведе на 20 февруари от 15:30 в зала "Колодрум". Входът за зрители е свободен.

В сутрешната сесия мъжете гол лък в състав Александър Атанасов, Асен Пейчев и Теньо Банков останаха на крачка от медалите и завършиха на четвърто място.

На четвъртфинала българите надделяха над Сърбия с 6:0 ( 53:50, 50:40, 55:48). След изключително оспорван двубой срещу вторите от квалификациите се стигна до равен резултат и нужда от бараж на полуфиналите, с който да се определи победител, но италианците бяха по точни и българите загубиха с 4:5 (54:56, 54:52, 52:48, 49:52, 25:27). Финалът за бронз се проведе веднага след баража и българите не успяха да се възстановят достатъчно бързо и загубиха от Румъния с 2:6 (48:42, 46:53, 49:51, 53:55).

Мъжкият тим Компаунд остана на пета позиция, след като загуби на четвъртфинала от Унгария с 232:235.

Тази сутрин участваха и съставите при мъже и жени рекърв, които след като преодоляха осминафиналите, загубиха своите четвъртфинални двубои съответно мъже рекърв от Израел 0:6 (56:59, 56:59, 54:58) и жени рекърв от Грузия 3:5 (56:55, 57:57, 55:56, 57:58).

Така в крайното класиране при жени рекърв България се класира на пето място, а при мъже рекърв - на седмо, съобщиха за БТА от федерацията.

Следобед българското участие продължава с надпреварите при младежите и смесените отбори.

В неделя имаме трима представители в мачовете за медалите в индивидуалните дисциплини: Дара-Мария Вълова, Кристиян Илиев и настоящият европейски шампион в зала Иван Банчев, който ще има възможност да спечели ново отличие.