Българският посланик в Обединените арабски емирства е освободен от длъжност с указ на президента

Иван Йорданов e освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства с указ от 13 октомври 2026 г. на президента Илияна Йотова, обнародван в "Държавен вестник" днес. Изпълнението на указа е възложено на министъра на външните работи.

На 30 септември държавният глава Илияна Йотова заяви, че ще подпише указ за освобождаване на посланик Иван Йорданов.

На 18 септември премиерът Румен Радев каза, че очаква министърът на външните работи Велислава Петрова да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.

Коментарът на Радев дойде след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на посланика. Дни по-късно външният министър обясни, че е разпоредена проверка по случая.

На 24 септември министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на държавния глава да издаде указ за отзоваване на посланика. Ден преди това Велислава Петрова и Иван Йорданов се срещнаха в Министерството на външните работи.