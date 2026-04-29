Българският спортен тотализатор с престижен сертификат от световната и европейската лотарийна асоциации

ДП „Български спортен тотализатор“ (БСТ) надгради международното си признание, като след сертификацията по Стандарта за отговорна игра на Европейската лотарийна асоциация (European Lotteries) получи и престижния сертификат на Световната лотарийна асоциация (World Lottery Association) – най-високото Ниво 4 „Непрекъснато развитие“.

В средата на април 2026 г. БСТ получи официално потвърждение за пълно съответствие със стандарта на Европейските лотарии. Само седмица по-късно този успех е допълнен с връчването на сертификата от Световната лотарийна асоциация – признание за устойчивост, последователност и ангажираност към най-високите глобални стандарти в сектора.

Така Българският спортен тотализатор се утвърждава като единствената българска организация, покрила едновременно изискванията на европейските и световните лотарийни структури за отговорна игра – значим етап в развитието на институцията и доказателство за прилагането на добри международни практики.

Постижението е резултат от петгодишен последователен процес – от старта процесите по внедряването на стандарта през 2021 г., през междинния външен одит през 2023 г., до финалната независима оценка, извършена от международно признат одитор., одобрен от EL, както в централата на БСТ в София.

В рамките на сертификационния процес са отчетени изпълнението на редица инициативи във всички 10 области стандарта: изградена вътрешна структура, с участието на служители на всички нива и с ангажираността на Управителния съвет; активна и целенасочена информационна кампания в рамките на принципите на отговорната игра; внедряване на механизми за управление на риска при разработване на игрите; предлагане на адекватни дигитални инструменти за самоконтрол; обучения в национален мащаб – насочени към участници, към служители и към широката общественост; партньорства с организации за превенция и терапия на зависимости; структурирана комуникация със заинтересованите страни; провеждане на проучвания, посветени на подобряване отговорното предлагане на игрите; както и активна подкрепа за българския спорт и култура.

„Тази последователност от признания е ясен знак за устойчивия ангажимент на екипа към отговорната игра и към обществото. Зад този успех стоят години работа, експертиза и отдаденост, които продължаваме да развиваме,“ подчертават от ръководството на БСТ.

Българският спортен тотализатор изразява благодарност към своите служители и партньори за професионализма и ангажираността, както и към European Lotteries и World Lottery Association за доверието и високата оценка.