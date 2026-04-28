Националният отбор по спортна стрелба на Беларус пристигна на подготовка в София. Петима състезатели на пистолет и четирима на пушка вече тренират на стрелбищния комплекс в квартал Гео Милев, съобщиха от Българския стрелкови съюз.

Те ще останат в България до 8 май, като ще използват базата за подготовка преди еЕропейското първенство в Осиек, Хърватия.

Гостите останаха впечатлени още при първото си влизане в спортния комплекс - както от стрелбището на 50 метра, така и от това на 25 метра. Те незабавно започнаха тренировъчни занимания, продължили близо три часа.

Сред треньорския щаб на Беларус е и легендарният състезател, олимпийски шампион от Лондон 2012 Сергей Мартинов, който тогава постави олимпийски рекорд в дисциплината пушка от легнало положение.

Подготовката на беларуския тим ще протече паралелно с тази на част от българските национали, които също провеждат ежедневни тренировки на стрелбището в Гео Милев.