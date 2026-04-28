Бронз за България на европейското по фехтовка за жени до 23 г. в Каляри

Българският женски отбор на сабя спечели бронзов медал на Европейското първенство по фехтовка до 23 години в Каляри (Италия). В конкуренцията на още осем тима Белослава Иванова, Емма Нейкова, Мариела Георгиева, Вероника Василева завършиха на трета позиция след два успеха и едно поражение.

Българките почиваха в първия кръг, след което във втория победиха Полша с 45:40. На полуфиналите те отстъпиха пред Франция с 40:45. В спора за бронза България надделя над Румъния с 45:41.

Шампион стана тимът на Италия, който на финала спечели срещу Франция с 45:44.

Това е второ отличие от шампионата за страната, след като в неделя Вероника Василева спечели титлата на сабя.