Министър Илиев награди медалистите от европейското първенство по самбо

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по самбо в Нови Сад. Българските състезатели спечелиха общо шест отличия в двете възрастови групи – до 18 и до 20 години.

При 20-годишните Емили Апостолова триумфира с европейската титла в категория до 65 кг. Деница Георгиева (кат. до 50 кг) завоюва сребърен медал, а Емма Бейсим (кат. до 80 кг) и Стилиян Видолов (кат. над 98 кг, бойно самбо) спечелиха бронзови отличия.

В турнира до 18 години Здравко Станев се класира трети в категория до 98 кг, а Габриела Спасова добави още един бронзов медал за България в категория до 65 кг.

„Поздравявам ви за отличното представяне. Тези успехи са плод на много усилия, постоянство и отдаден труд както на самите спортисти, така и на техните треньори. Убеден съм, че ви очакват още големи успехи,“ заяви министър Илиев.

С почетни плакети бяха отличени и треньорите Васил Соколов и Николай Матев за техния принос към успехите на отбора.