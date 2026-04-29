Засилен интерес към Софийския маратон

Остават броени дни до края на ранната регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026, който ще се проведе на 10 и 11 октомври в столицата. До 30 април включително желаещите могат да се възползват от преференциални условия за участие, като записването става чрез официалния сайт на събитието.

Интересът към най-големия градски маратон в България остава традиционно висок. Организаторите очакват над 11 000 участници от страната и чужбина, което затвърждава позицията на надпреварата като водещо спортно събитие в София. В проявата се включват както елитни състезатели, така и хиляди любители на бягането.

Участниците ще имат възможност да избират между няколко дистанции – класически маратон (42.195 км), полумаратон (21.1 км), 10.550 км, масов старт на 5 км, както и щафета 2x21 км. За всяка дисциплина има предварително определени квоти, като при изчерпването им регистрацията се затваря автоматично.

Нововъведение тази година е възможността за проследяване в реално време на оставащите свободни места за всяка дистанция. Информацията се обновява динамично на сайта на маратона и дава по-голяма яснота на участниците при планиране на тяхното участие.

Организаторите предупреждават, че с наближаването на крайния срок свободните места намаляват бързо, а след 30 април таксите ще преминат в по-висок ценови етап.

„Интересът тази година е още по-голям и очакваме истински празник на спорта в центъра на София. Призоваваме всички желаещи да не отлагат регистрацията си“, заявиха от организационния екип.

И през 2026 година маратона ще събере хиляди бегачи, семейства и фенове, превръщайки столицата в сцена на едно от най-вдъхновяващите спортни събития в страната.