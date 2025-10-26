БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Веселин Михайлов
Балканци нанесоха първо поражение на действащите шампиони в родния баскетболен елит.

Балкан показа дух и спря полета на Рилски в НБЛ
Снимка: НБЛ
Балкан Ботевград си припомни вкуса на успеха в НБЛ на бърза ръка. Селекцията на Васил Христов матира драматично Рилски спортист със 75:70 в среща от четвъртия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Действащите бронзови медалисти бяха в ролята на изоставащи в голяма част от мача, но през второто полувреме се върнаха от двуцифрено изоставане и демонстрираха характер, за да надделеят над състава, воден от Любомир Киров. Това бе достатъчно за "зелените" да нанесат първо поражение през новия сезон на актуалните първенци в родния елит.

Срещу името на ботевградския тим вече личат три победи и една загуба, с колкото е и Рилецо. На 3 ноември (понеделник) Балкан ще има визита на Миньор 2015, докато два дни по-рано Рилски ще домакинства на Шумен.

Откриващите минути предложиха безплодни атаки и липсата на основни реализатори. Включването от пейката на Деян Карамфилов и по-солидното представяне в дефанзивен план бяха в основата на това гостите да нарушат статуквото, за да си издействат аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Майкъл Едуардс пое щафетата и се погрижи актуалните първенци а намерят пътя към двуцифрения актив. Домакините намериха известно противодействие в нападение и надигнаха глава чрез Николай Грозев и Джак Пейгънкоф, но Мирослав Васоф и Камау Стоукс обединиха усилията си, което тласна отбора от Самоков да се оттегли в съблекалнята при 38:31.

Стоукс и Васов напомниха за себе си в хода на третата част, връщайки вкуса на двуцифрената разлика в полза на Рилецо. Грозев и Пейгънков отново бяха обичайните заподозрени в опит да стопят изоставането на балканци, но Красимир Петров спря за момент този устрем и по този начин самоковският отбор си извоюва 6-точков актив след 30 минути игрово време.

„Зелените“ продължиха да бъдат на гребена на вълната и при откриването на заключителната четвърт, тъй като сътвориха така желания обрат със съдействието на Грозев. Димитър Димитров и Илиян Пищиков последваха примера му зад дъгата, а тимът от Ботевград остана в ролята на лидер. Въпреки че гостите Стоукс и Васов доближиха гостите до точка, Кортни Алекзандър изведе техните съперници с 3 напред със 7 секунди, оставащи на часовника. В ответната атака Стоукс се нагърби с отговорността зад арката, но не порази целта и Алекзандър сложи точка на спора от наказателната линия.

Николай Грозев поведе Балкан към драматичния успех със своите 16 точки. Джак Пейгънкоф се отчете с 15, 6 борби и 5 асистенции, Димитър Димитров регистрира 12 и 8 овладени под двата ринга топки.

Камау Стоукс отвърна за Рилски със 17 точки и 5 асистенции. Мирослав Васов се разписа с 15 точки, Майкъл Едуардс завърши с 11.

