Балкан привлече Митко Маринковски за работа с талантите в школата

Баскетболният шампион на България Балкан привлече в треньорския си екип Митко Маринковски. Специалистът от Република Северна Македония ще има важна роля в развитието на младите баскетболисти в Ботевград, като паралелно с това ще бъде старши треньор на мъжкия тим на клуба в А група.

Маринковски ще отговаря пряко за подготовката на три от ключовите възрастови формации в академията на Балкан - момчетата до 14 години, юношите до 17 години и юношите до 19 години.

Новото попълнение в треньорския щаб на ботевградчани пристига със сериозен международен опит. В кариерата си той е работил в МЗТ Скопие, както и с националния отбор на Северна Македония по баскетбол 3х3.

Маринковски е прекарал и три години в Китай, където е бил ангажиран с подготовката и развитието на млади баскетболисти. В професионалния му път има и период в Саудитска Арабия.

Освен работата в школата специалистът ще води и мъжкия отбор на Балкан, който се състезава във второто ниво на българския баскетбол - А група, като представлява клуба в ББЛ.

По този начин от Балкан целят да изградят по-пряка връзка между детско-юношеската школа и мъжкото направление, предоставяйки възможност на младите състезатели постепенно да направят прехода към баскетбола при мъжете.