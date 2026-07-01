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Балкан в осма урна за жребия в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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Ботевградчани ще научат своите съперници в турнира през следващата седмица.

Балкан в осма урна за жребия в Еврокъп
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Балкан попадна в последната осма урна относно жребия за Еврокъп. Това стана факт, след като от втория по сила турнир в Евролигата обявиха всичките разбивки за тегленето, което ще се състои на 8 юли (сряда) от 14:45 часа българско време в Барселона. Компания на действащите шампиони в НБЛ правят германският Скайлайнърс Франкфурт, полският Шльонск Вроцлав и латвийският Рига Зели. Това означава, че балканци не могат се паднат с въпросните три тима.

Ето и разпределението на всички урни:

Първа урна: Бург ан Брес (Франция), Монако (Франция), Льо Ман (Франция), Тюрк Телеком (Турция)

Втора урна: Апоел Йерусалим (Израел), Клуж-Напока (Румъния), Бахчешехир (Турция), Тофаш (Турция),

Трета урна: Манреса (Испания), Ла Лагуна Тенерифе (Испания), Сан Палбо Бургос (Испания), Будучност (Черна гора)

Четвърта урна: Райер Венеция (Италия), Цедевита Олимпия Любляна (Словения), Тренто (Италия), Рациофарм Улм (Германия)

Пета урна: Дертона (Италия), Наполи (Италия), Максима Рома (Италия), Рома (Италия)

Шеста урна: Арис (Гърция), Лиаткабелис (Литва), Нептунас Клайпеда (Литва), Шяуляй (Литва)

Седма урна: ПАОК (Гърция), Лондон Лайънс (Великобритания), Кемниц (Германия), Росток (Германия)

Осма урна: БАЛКАН, Шльонск Вроцлав (Полша), Рига Зели (Латвия)

Припомняме, че за „зелените“ това ще бъде дебют в надпреварата, в която неизменен участник между 2023 и 2014 година бе Лукойл Академик.

От следващия сезон Еврокъп ще се състои от 32 тима. В новия формат всичките отбори ще бъдат разпределени в четири групи по осем. Напред ще се класират 16 тима , които продължават към плейофите, започващи от осминафиналите. Всичките елиминационни фази ще се играят от две победи в три мача. Редовният сезон ще стартира на 29 и 30 септември.

#Еврокъп 2026/2027 #БК Балкан Ботевград

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