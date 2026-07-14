Барселона без Френки де Йонг за четири месеца

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг е получил сериозна контузия на коляното, според Marca. 29-годишният футболист имаше проблеми, когато игра за националния отбор на Нидерландия на Световното първенство по футбол. Полузащитникът участва и в четирите мача за родината си на Мондиал.

Очаква се Де Йонг да отсъства около четири месеца.

През сезон 2025/26 играчът е записал 25 мача в Ла Лига, отбелязвайки един гол и давайки пет асистенции.