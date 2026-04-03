Барселона доближава привличането на Алесандро Бастони

Италианският национал е дал принципно съгласие за трансфер, но преговорите с Интер продължават

Испанският гранд Барселона е направил нова важна стъпка в опитите си да привлече централния защитник на Интер Алесандро Бастони, който остава сред приоритетните трансферни цели на каталунците.

Според информация на телевизия TV3, 26-годишният бранител вече е дал принципно съгласие да премине на "Камп Ноу“ през летния трансферен прозорец. Въпреки това, преговорите по личните му условия все още не са финализирани, а ключовият въпрос остава дали Барселона ще успее да постигне договорка с Интер.

Интересът на Бастони към трансфер в Испания идва на фона на разочароващ сезон както за клубния му тим, така и за националния отбор на Италия, което допълнително засилва желанието му за ново предизвикателство.

Основната пречка пред сделката остава трансферната сума. Според различни източници, от Интер оценяват защитника между 70 и 80 милиона евро, докато други информации сочат, че оферта в рамките на 40–50 милиона може да се окаже достатъчна.

Бастони има договор с "нерадзурите“ за още две години, като към момента няма индикации за неговото подновяване. Това поставя миланския клуб в позиция, в която евентуална продажба през лятото може да се окаже най-добрият вариант от финансова гледна точка.

Барселона продължава да търси подсилване в защитата си, а евентуалното привличане на италианския национал би било сериозен ход в тази посока.

#ПФК Барселона #Алесандро Бастони #ФК Интер

