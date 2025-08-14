БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Барселона получи разрешение да картотекира новия си вратар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Бившият страж на Еспаньол вероятно ще бъде на линия за първия мач на "Блаугранас" в Ла Лига.

Жоан Гарсия
Снимка: БТА
Слушай новината

Барселона получи разрешение да картотекира Жоан Гарсия като резервен вратар, след като контузията на гърба на Марк-Андре тер Щеген беше определена за "дългосрочна", предава ДПА.

Германският национал имаше спор с клуба относно травмата, твърдейки, че ще отсъства само три месеца след операцията.

Правилата на Ла Лига гласят, че играч трябва да не играе поне четири месеца, за да се счита за дългосрочно отсъстващ, което би позволило на Барселона да не изплаща част от заплатата му.

Ла Лига се съгласи, че контузията на 33-годишния Тер Щеген отговаря на тези критерии, така че "каталунците" ще се опитат да картотекират бившия вратар на Еспаньол Гарсия навреме за първия мач от новия сезон срещу Майорка в събота.

"Барселона обявява, че медицинската комисия на Ла Лига е постановила, че контузията на вратаря Марк-Андре тер Щеген отговаря на критериите за дългосрочна, установени от действащите разпоредби. Утре клубът ще пристъпи към незабавното официално регистриране на играча Жоан Гарсия", се казва в изявление на клуба.

#Жоан Гарсия #Ла Лига 2025/26 #Марк-Андре тер Щеген #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
2
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
3
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
4
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг
5
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
6
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
5
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Европейски футбол

Томас Франк: Има от какво да сме доволни, играхме много добре
Томас Франк: Има от какво да сме доволни, играхме много добре
Луис Енрике похвали Люка Шевалие след геройствата срещу Тотнъм Луис Енрике похвали Люка Шевалие след геройствата срещу Тотнъм
Чете се за: 02:12 мин.
Левски и Арда са с един крак в плейофите на Лигата на конференциите Левски и Арда са с един крак в плейофите на Лигата на конференциите
Чете се за: 02:40 мин.
ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА ПСЖ демонстрира шампионски манталитет по пътя към първа Суперкупа на УЕФА
Чете се за: 06:37 мин.
Суперкупа на Европа: ПСЖ - Тотнъм (ГАЛЕРИЯ) Суперкупа на Европа: ПСЖ - Тотнъм (ГАЛЕРИЯ)
Истанбул Башакшехир си гарантира място в плейофите на Лигата на конференциите Истанбул Башакшехир си гарантира място в плейофите на Лигата на конференциите
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Пожарът над язовир Кърджали: Горят 200 декара гора над три села
Пожарът над язовир Кърджали: Горят 200 декара гора над три села
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Без вода в Плевен: Кога ще бъде решен проблемът? Без вода в Плевен: Кога ще бъде решен проблемът?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Протести и сблъсъци в Сърбия
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Жега ще бъде и днес, очакват ни температури между 29° и 35°
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ