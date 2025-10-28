Барселона постави три ясни правила на младата си звезда Ламин Ямал

След загубата в Ел Класико, ръководството на Барселона е провело среща с агента на Ламин Ямал – известния Жорже Мендеш. Поводът е поведението на 17-годишното крило, което според клуба не отговаря на очакванията към един от най-големите таланти в света.

След мача Ямал влезе в словесен сблъсък с играчи на Реал Мадрид, включително Винисиус и Дани Карвахал, а коментарите му преди двубоя също предизвикаха напрежение.

Затова Барселона е наложила три конкретни ограничения:

По-малко публикации в социалните мрежи, особено тези, свързани с личния му живот и приятелката му Ники Никол.

Без интервюта без одобрението на неговия агент Жорже Мендеш.

Повече време във фитнеса и физиотерапия, за да се избегнат нови контузии и да се подсили възстановяването му.

Испанските медии съобщават, че целта на клуба е да помогне на младия талант да се концентрира върху футбола и да се справи с напрежението, което идва с ранната слава.

Барселона вярва, че с правилна подкрепа и дисциплина Ламин Ямал може да се превърне в следващата голяма звезда на световния футбол.