Барселона ще бъде без Рафиня месец и половина

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Бразилецът ще пропусне ключови двубои на каталунците.

Лоши новини за Барселона, след като един от ключовите играчи в атаката – Рафиня, ще бъде извън терените за около пет седмици заради мускулно разтежение.

Крилото получи травмата по време на ангажиментите си с националния отбор на Бразилия и бе заменен още на почивката при поражението с 1:2 от Франция в контролата в САЩ.

От каталунския клуб потвърдиха, че медицинските изследвания са установили проблем в десния крак на футболиста, като той вече се завръща в Испания, за да започне възстановителни процедури. Очакванията са Рафиня да отсъства около месец и половина, което е сериозен удар за тима в ключов момент от сезона.

В този период Барселона има натоварена програма, включваща три сблъсъка срещу Атлетико Мадрид – един в Ла Лига и два в четвъртфиналите на Шампионската лига, както и градското дерби с Еспаньол.

До момента през сезона бразилецът има 19 попадения в 31 срещи с екипа на Барселона.

Националният отбор на България за юноши до 17 години надигра Малта във втория си мач в европейските квалификации
Диего Симеоне остава начело на Атлетико Мадрид и през следващия сезон Диего Симеоне остава начело на Атлетико Мадрид и през следващия сезон
Нико Пас - между Реал Мадрид и Серия А Нико Пас - между Реал Мадрид и Серия А
