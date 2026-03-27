Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Франция победи Бразилия в контрола в САЩ

Световен футбол
Игор Тиаго дебютира за "селесао".

Мбапе
Снимка: БГНЕС
Франция даде силен старт на подготовката си за Световното първенство, след като победи Бразилия с 2:1 в контролна среща, играна в САЩ.

Голямата фигура в мача бе капитанът Килиан Мбапе, който не показа никакви признаци на проблеми с коляното и откри резултата още през първата част. След почивката Юго Екитике удвои преднината на „петлите“ в 65-ата минута, въпреки че малко преди това тимът остана с човек по-малко заради директния червен картон на Дайо Упамекано след нарушение срещу Уесли.

Бразилците успяха да върнат интригата в 78-ата минута чрез Глейсон Бремер, но съставът на Дидие Дешан удържа аванса си и записа първа победа срещу „селесао“ под негово ръководство.

Интересен момент бе дебютът за Бразилия на Игор Тиаго – бивш нападател на Лудогорец, който в момента впечатлява във Висша лига с екипа на Брентфорд. Той се появи като резерва в 71-вата минута на мястото на Матеуш Куня.

С попадението си Килиан Мбапе вече има 56 гола за Франция и е само на едно попадение от рекорда на Оливие Жиру. Нападателят може да изравни постижението още в следващата контрола срещу Колумбия.

„За нас това не беше просто приятелски мач. Срещите с Бразилия винаги са тест, който показва къде се намираме тактически и технически. Радвам се, че играем такива двубои“, заяви Мбапе след срещата.

„Показахме креативност и стабилност. Най-важното е да бъда на терена – това е мечта за всяко дете. Да играеш Франция срещу Бразилия е привилегия“, добави звездата на „петлите“.

Свързани статии:

Зинедин Зидан се завръща на треньорския пост, ще води Франция след края на световното първенство
Зинедин Зидан се завръща на треньорския пост, ще води Франция след края на световното първенство
Легендата на "петлите“ ще наследи Дидие Дешан след финала на...
Чете се за: 01:22 мин.
Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
Бившият играч на Лудогорец, който прави фурор с Брентфорд във...
Чете се за: 02:57 мин.
#национален отбор на Бразилия по футбол #национален отбор на Франция по футбол

ТОП 24

Жена наръга четирима души в центъра на София
1
Жена наръга четирима души в центъра на София
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
3
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
4
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
5
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
4
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Национални отбори

Филип Кръстев: Да бъдеш капитан на България е огромна чест
Филип Кръстев: Да бъдеш капитан на България е огромна чест
Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия
Чете се за: 03:10 мин.
Марин Петков: Имаме време да си разгърнем потенциала Марин Петков: Имаме време да си разгърнем потенциала
Чете се за: 01:12 мин.
Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство Владимир Николов: Посвещавам головете на моето семейство
Чете се за: 01:57 мин.
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен противник в мач за историята
Чете се за: 07:22 мин.
Треньорът на Косово: Бихме могли да продадем 100 000 билета за мача срещу Турция Треньорът на Косово: Бихме могли да продадем 100 000 билета за мача срещу Турция
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“ Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
Чете се за: 05:07 мин.
По света
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково 150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен...
Чете се за: 07:22 мин.
Спорт
Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината"...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
