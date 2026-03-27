Франция победи Бразилия в контрола в САЩ

Франция даде силен старт на подготовката си за Световното първенство, след като победи Бразилия с 2:1 в контролна среща, играна в САЩ.

Голямата фигура в мача бе капитанът Килиан Мбапе, който не показа никакви признаци на проблеми с коляното и откри резултата още през първата част. След почивката Юго Екитике удвои преднината на „петлите“ в 65-ата минута, въпреки че малко преди това тимът остана с човек по-малко заради директния червен картон на Дайо Упамекано след нарушение срещу Уесли.

Бразилците успяха да върнат интригата в 78-ата минута чрез Глейсон Бремер, но съставът на Дидие Дешан удържа аванса си и записа първа победа срещу „селесао“ под негово ръководство.

Интересен момент бе дебютът за Бразилия на Игор Тиаго – бивш нападател на Лудогорец, който в момента впечатлява във Висша лига с екипа на Брентфорд. Той се появи като резерва в 71-вата минута на мястото на Матеуш Куня.

С попадението си Килиан Мбапе вече има 56 гола за Франция и е само на едно попадение от рекорда на Оливие Жиру. Нападателят може да изравни постижението още в следващата контрола срещу Колумбия.

„За нас това не беше просто приятелски мач. Срещите с Бразилия винаги са тест, който показва къде се намираме тактически и технически. Радвам се, че играем такива двубои“, заяви Мбапе след срещата.

„Показахме креативност и стабилност. Най-важното е да бъда на терена – това е мечта за всяко дете. Да играеш Франция срещу Бразилия е привилегия“, добави звездата на „петлите“.