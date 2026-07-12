Баскетболните младежи до 20 г. докосват Топ 8 на европейското в Братислава

Българският национален отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст погледна смело към следващата фаза на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров се наложи над Унгария с 86:76 след продължение в среща от третия кръг в група D, изиграна в зала EUBA. Мачът предложи немалко драма, особено в заключителната четвърт, но българите бяха пълни господари в допълнителните 5 минути, в които изковаха втори пореден успех и на свой ред нанесоха първи на своя съперник на шампионата на Стария континент в словашката столица.

По този начин младите "лъвове" се изкачиха до второто място във временното класиране с пълен актив от две победи. Следващият мач за българския тим ще бъде на 14 юли (вторник), когато ще срещне Дания.

Откриващите ми минути преминаха при поделено надмощие, като предложиха предимно бързо темпо и агресивна игра в защита. Иван Димитров и Теодор Трифонов се нагърбваха често да бележат за символичните гости, докато от другата страна Марк Мезофи и Питър Роща отговаряха. Това даде предпоставки встъпителния период да завърши при пълен паритет – 20:20.

Българите продължиха да намират по-добрите решения в дефанзивен план, а серия от 13:4, дело на Михаил Калинов, Станислав и Даниел Хинкови, предостави възможността да развалят статуквото и да се превърнат в еднолични лидери. Унгарците трудно намираха път към съперниковия кош и Трифонов се възползва от този факт, за да могат младите „лъвове“ да се оттеглят в съблекалнята при 41:33.

Станислав Хинков, Димитров и Хинков дадоха нужната увереност на българския тим и на старта на третата част. „Маджарите“ намериха сили за щурм, сътворен от Марк Сас-Вереш, Мате Палотай и Чонгор Гал, което отвори пътя им да възстановят усещането за интрига, но символичните гости се радваха на точка актив след 30 минути игрово време.

Драмата бе пълна в откриващите моменти на заключителната четвърт. Унгарският отбор вдигна оборотите в защита и чрез Гал си осигури разлика от 6 точки с по-малко от 5 секунди, оставащи на часовника. Българите отказаха да развият бялото знаме със съдействието на Димитров и Трифонов, които дадоха тон за нов обрат, този път във финалните 2 минути. Забивка на Сас-Вереш постави равенството на таблото в последните 21 секунди. Последва по една безплодна атака и от двете страни, а Трифонов не успя зад дъгата със сирената и развръзката остана за продължението.

Старт от 7:0, дело на Кристиян Василев и Калинов, окрили младите „лъвове“ да поведат именно с толкова за начало на допълнителните 5 минути. Гал остави частични надежди на унгарците, но Станислав Хинков и Калинов довършиха започнатото за българския тим, който до края не погледна назад.

Теодор Трифонов запали искрата за българите със своите 22 точки и 5 борби. Иван Димитров го последва с 20 и 13 овладени под двата ринга топки, Михаил Калинов остави на сметката си 17 и 8 овладени под двата ринга топки. Станислав Хинков се разписа с 11 точки, Даниел Хинков финишира с 10, а въпреки че отбеляза само 2, Кристиян Василев блесна под коша със своите 16 борби.

Чонгор Гал отвърна за Унгария с 21 точки и 6 борби. Питър Роща приключи с 15 и 11 овладени под двата ринга топки, Марк Мезофи има 13 и 7 овладени под двата коша топки. Марк Сас-Вереш регистрира 11 точки и 8 борби, Мате Палотай реализира 10.