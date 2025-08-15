Баскетболните национали до 14 г. с втора загуба в Словения

Българският национален отбор за момчета до 14 години допусна второ поражение на турнира “I Feel Slovenia Ball” в Словени градец. Баскетболистите на Петьо Колев и Венцислав Костов загубиха от Словения с 69:98 в мач от втория кръг в група А.

Така българите имат две загуби до този момент и се намират на последното четвърто място в подреждането на групата. Днес българският тим ще срещне Словакия в последен мач от груповата фаза, който ще стартира от 14:00 часа българско време.

Домакините на турнира овладяха инициативата през първото полувреме, което спечелиха с 51:35. След паузата българите не успяха да наваксат двуцифреното си изоставане и техните съперници спечелиха убедително.

Никола Тодоров бе най-добър за българския тим с 11 точки и 10 борби.

Рене Меглич приключи с 22 точки за словенците.