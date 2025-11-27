Георги Глушков присъства на церемония за 80 години организиран баскетбол в Ямбол

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков присъства на специално събитие в Ямбол.

Той уважи честването на 80 години организиран баскетбол в града, където започва и неговата кариера през 1975 г.

“Пожелавам ямболският баскетбол отново да постигне своя връх. За мен е важно да съм тук, защото аз съм малка част от тази история. И защото градът, и баскетболната общественост ми дадоха възможност за моите първи стъпки, когато другите не ми даваха такава. Благодаря на хората за доверието. Още си пазя писмото, с което ме поканиха и някой ден ще го покажа”, каза пред пълната зала на ямболския Безистен президентът на федерацията.

Честване на 80 години организиран баскетбол в Ямбол събра републикански шампиони, призьори от държавни първенства и турнири за Купата на страната през годините, треньори, баскетболни специалисти и фенове на спорта, представители на бизнеса и на местната власт.

По време на церемонията бяха връчени грамоти и отличия от името на Ямбол на хора, свързали съдбата си и дали принос за развитието на този спорт в града. От името на БФБ президентът ѝ Георги Глушков също награди треньори и изявени представители на клуба през годините.