Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп

Гергана Иванова показа, че бързо се адаптира в редиците на Роял Касторс Брен, който влетя с гръм и трясък в плейофите на Еврокъп. Пред своя публика българката и нейните съотборнички не оставиха никакви шансове на Трешневка след 110:43 в мач от последния шести кръг в група А.

Иванова се включи от резервната скамейка, но това по никакъв начин не я спря да блесне с пълна сила. Българската националка влезе в ролята на топреализатор и поведе белгийките към разгрома. Гардът завърши с 22 точки, 1 борба, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 21 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 2/2 от средна дистанция, 5/7 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистките на Кшищоф Шевчик завършиха груповата фаза с четири победи и две загуби, като се наредиха сред най-добрите отбори, завършили на третото място. Така Иванова и компания вече гледат към следващата фаза във втория по сила турнир при жените на Стария континент.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Royal Castors Braine Basketball (@castorsbraine)





Домакините показаха, че ще доминират още от началото на първата част, спечелена с 31:13. Във втория период тези думи се потвърдиха и белгийките се изстреляха на голямата почивка при 51:21. След паузата нищо не се промени и мачът се доигра.

Алисия Кортио наниза 20 точки за победителките.