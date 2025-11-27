БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:17 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп

Спорт
Баскетболната националка над всички за новия си белгийски отбор.

Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп
Гергана Иванова показа, че бързо се адаптира в редиците на Роял Касторс Брен, който влетя с гръм и трясък в плейофите на Еврокъп. Пред своя публика българката и нейните съотборнички не оставиха никакви шансове на Трешневка след 110:43 в мач от последния шести кръг в група А.

Иванова се включи от резервната скамейка, но това по никакъв начин не я спря да блесне с пълна сила. Българската националка влезе в ролята на топреализатор и поведе белгийките към разгрома. Гардът завърши с 22 точки, 1 борба, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 21 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 2/2 от средна дистанция, 5/7 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистките на Кшищоф Шевчик завършиха груповата фаза с четири победи и две загуби, като се наредиха сред най-добрите отбори, завършили на третото място. Така Иванова и компания вече гледат към следващата фаза във втория по сила турнир при жените на Стария континент.


Домакините показаха, че ще доминират още от началото на първата част, спечелена с 31:13. Във втория период тези думи се потвърдиха и белгийките се изстреляха на голямата почивка при 51:21. След паузата нищо не се промени и мачът се доигра.

Алисия Кортио наниза 20 точки за победителките.

#БК Роял Касторс Брен #Еврокъп за жени 2025/26 #Гергана Иванова

