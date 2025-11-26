БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое приключи безславно в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Старозагорският тим остана далече от добро представяне на европейска сцена.

Берое приключи безславно в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Берое Стара Загора се прости с Еврокъп през този сезон по доста неприятен начин. Баскетболистките на Тодор Тенев и Албена Хубенова допуснаха поражение срещу АСБ Вилньов д‘Аск с внушителното 49:111 в мач от последния шести кръг в група L. В зала „Паласийон“ старозагорският тим бе далече от мисълта дори да се противопостави на действащия шампион във втората по сила надпревара при жените на Стария континент, отстъпвайки категорично във всяка една от частите.

Така действащите вицешампионки в женската А група приключиха на последното четвърто място без победа и шест загуби, а французойките спечелиха групата с пет победи и една загуба. За Берое остава да се съсредоточи за мачовете на домашна сцена. От своя страна Вилньов продължава към следващата фаза на турнира.


Домакините започнаха с трупането на двуцифрена разлика още от самото начало и след 10 минути игра тя достигна 24 точки. През втората част французойките отново не дадоха заден ход, позволявайки само 9 точки през цялото и времетраене, за да се изстрелят на голямата почивка при 61:23. През второто полувреме актуалните шампионки в турнира отново бяха безпощадни и това бе всичко.

Валерия Алексиева се опита да отсрами Берое с 18 точки и 6 борби. Найла Йънг приключи със 17 точки.

Нейма Ая Каудио поведе победителките към разгрома с 18 точки и 9 борби.

 

 

 

