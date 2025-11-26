Везенков показа класа в Белград, но Милър-Макинтайър имаше последната дума (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
Българинът се развилня за Олимпиакос, но американският гард блесна в края за Цървена звезда.

цървена звезда олимпиакос евролига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Везенков бе познатият лидер за Олимпиакос, но Коди Милър-Макинтайър се превърна в герой за Цървена звезда, който си припомни вкуса на успеха в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници ликуваха в родния дуел, след като подчиниха българинът и неговите колеги с 91:80 в среща от 13-ия кръг, изиграна в "Белградска Арена". Мачът премина през множество серии, за да се стигне до финалните акорди, когато селекцията на Саша Обрадович нанесе своя удар и разочарова състава, воден от Йоргос Барцокас.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година попадна в стартовата петица и изнесе най-силния си мач с екипа на гърците в турнира на богатите от началото на сезона. Българският национал напомни за своите качества в офанзивен план и не бе далече от мисълта от дабъл-дабъл. Крилото се отличи с 29 точки и 8 борби за 34 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/7 от средна дистанция, 4/8 зад дъгата и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От своя страна Милър-Макинтайър също намери място сред титулярите и въпреки че не бе много убедителен в нападение, изгря на сцената в точния момент. Попадналият в разширения състав на представителния ни тим играч отбеляза в края ключови стрелби, които се оказаха решаващи, като остана на крачка от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 10 точки, 3 борби, 9 асистенции 1 открадната топка за 25 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/4 от близка дистанция и 2/7 от далечно разстояние.

Срещу името на "звездашите" личат девет победи и четири загуби, като заемат второто място във временното класиране с девет победи и четири загуби, а "червено-белите" са с осем успеха и пет поражения, което им отрежда шестата позиция. На 4 декември (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Фенербахче, докато Милър-Макинтайър и съотборниците му ще влязат в ролята на домакини срещу Барселона ден по-късно.

Агресивната защита, съчетана със соловите изпълнения на Джордан Нуора и Донатас Мотеюнас, окрилиха домакините да се настанят трайно на лидерската позиция в откриващите минути. Точният мерник на Еван Фурние бе нещото, което предостави възможността на гостите да надигнат глава, но Семи Оджелей имаше последната дума и изведе сърбите с аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка премина под знака на кратките серии, а това не спря „звездашите“ да си върнат надмощието. Последва отговор от страна на Александър Везенков и Тайлър Дорси, които поведоха гърците към обрата и това да се оттеглят в съблекалнята при 38:37 в съблекалнята.

Мерниците на Везенков и Дорси отново проработиха на старта на третата част, като двамата изтормозиха сръбската защита, давайки тон на „червено-белите“ да мечтаят за двуцифрена разлика. Оджелей показа, че отборът от Белград има силите да се противопостави, връщайки го в играта, но тимът от Белград си извоюва с 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Участникът в Адриатическата лига бе на гребена на вълната при откриването на заключителната четвърт, когато осъществи серия от 13:0, дело на Девонте Греъм и Джаред Бътлър. За пореден път Везенков и Дорси влязоха в ролята на спасители за гостите, стопявайки изоставането им само до точка. В този момент Коди Милър-Макинтайър пое диригентската палка и със 7 поредни точки хвърли в екстаз домакинската публика и подпечата успеха на сърбите с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника.

Джордан Нуора даде тон на "звездашите" с 23 точки. Семи Оджелей се разписа с 15, Чима Монеке се отчете с 11 и 11 борби.

Тайлър Дорси се разписа с 16 точки, включително и с 4 успешни шута отвъд дъгата за "червено-белите". Еван Фурние приключи с 13.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Олимпиакос #Александър Везенков

