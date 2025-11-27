БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Пини Гершон отправи обръщение към подрастващите и техните родители

от БНТ
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Директор "Развитие" към Българската федерация по баскетбол уверява, че ще се грижи за баскетболистите, все едно са негови синове.

Пини Гершон
Снимка: startphoto.bg
Часове преди мача от предквалификациите за Евробаскет 2029 между България и Армения и ден преди началото на първия по рода си национален камп при подрастващите легендата и директор "Развитие" към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон се обърна към младите български таланти и техните родители.

Националните кампове на Пини Гершон с подрастващите и младите треньори са програма, по която той работи с приоритет, съвместно с баскетболната централа.

В петък (28 ноември) в 9:00 часа специалистът събира повече от 20 юноши от цялата страна на възраст между 17 и 18 години.

Тази вечер Пини Гершон ще бъде в зала "Арена Ботевград", за да подкрепи лично мъжкия национален отбор и селекционерът Любомир Минчев в мача с Армения.

Цялото изказване на Пини Гершон:

Момчета, надявам се, че сте готови. Предстои ни дълъг и труден път, но съм сигурен, че всички заедно можем да го извървим и да донесем промяната в българския баскетбол. Надявам се, че сте готови в петък и събота, в Ботевград да работим неуморно, да се учим без почивка и да се раздадем с цялото си сърце.

Вие не просто тренирате баскетбол. Вие трябва да бъдете отдадени 24 часа в денонощието на голямата мечта. Вие трябва да сте готови, че ще има и тежки моменти, но те само могат да ви направят по-силни личности и по-добри хора. В тежките моменти човек се обръща към семейството си. За вас, вашите треньори и вашите родители, са вашето семейство. Доверете им се. Аз мога да обещая, че с малкото неща, които съм научил в баскетбола и в живота винаги ще бъда ваша подкрепа, ваш коректив и човек, който да ви води.

Скъпи родители, надявам се, че и вие сте готови за пътя, по който потегляме. От вас не искам нищо друго, освен да обичате децата си, да не ги критикувате, и да не ги товарите с вашите очаквания. Оставете критиките на нас, треньорите. Надявам се, че като родители на талантливи деца, които играят баскетбол вече сте направили своя избор. Баскетболът ще превърне децата ви в достойни хора, добри синове, силни характери и доблестни мъже. Баскетболът ще превърне вашите синове в бъдещи лидери. Не мога да обещая, че всеки от тях ще стане суперзвезда в баскетбола. Мога да обещая, че докато имам сили и докато Българската федерация по баскетбол вярва в мен, аз ще се грижа за вашите синове, все едно са мои. Ще ги възпитавам на труд, дисциплина и уважение, защото когато човек се труди, когато човек е дисциплиниран ден след ден, месец и години, успехът е гарантиран. Успехът отива при силните, търпеливите и тези, които не забравят истинската стойност на думата - уважение. Добре сте дошли на всяка една тренировка в Ботевград, ако спазвате реда в залата.

За мен е важно да се запознаем и да сте спокойни в какви ръце са вашите синове. Очаквам Ви.

#Пини Гершон

