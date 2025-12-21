Йордан Минчев с принос за успеха на Кемниц в германското баскетболно първенство

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Националът се отличи с 14 точки.

Българският баскетболен национал Йордан Минчев и неговият тим Кемниц победиха гостуващия Рощок с 97:92 (25:27, 27:24, 24:25, 21:16) в двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата.

Минчев се отличи с 14 точки и 2 борби за близо 21 минути на терена.

Тай Бруър отбеляза 21 за Кемниц, а Кевин Йебо добави 20. За гостите от Рощок Ти Джей Крокет реализира 31.

Кемниц е 12-и в класирането с 5 победи и 6 загуби, а Рощок е 11-и с баланс 5-5. Лидер е Байерн Мюнхен с 8 успеха и 1 поражение.

#БК Кемниц #Йордан Минчев

