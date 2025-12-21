Кевин Дюрант отбеляза 31 точки, а Хюстън надигра Денвър в НБА

Кевин Дюрант отбеляза 31 точки, Рийд Шепърд вкара последните 11 в третата четвърт, за да изведат Хюстън Рокетс до победата срещу Денвър Нъгетс със 115:101 в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Шепърд беше точен при 6 от 9-е стрелби от далечна дистанция и записа 28 точки. Последният му кош дойде след открадната топка, след като резервите на Нъгетс намалиха изоставането си от 21 точки до 97:107 в последните минути.

Рокетс взеха реванш за загубата по-рано през седмицата от Денвър и прекъснаха серията на съперника от шест победи. Никола Йокич беше най-резултатен за Денвър с 25 точки, а Джамал Мъри наниза 16.

Тайрис Макси вкара 38 точки, включително седем по време на ключов период в четвъртата четвърт, а Ви Джей Еджкомб добави 26 за победата на Филаделфия над Далас със 121:114. Доминик Барлоу добави 21 точки за тима на Филаделфия, който игра без контузените Джоел Ембийд и Пол Джордж. Купър Флаг и Антъни Дейвис отбелязаха по 24 точки за Далас.

Бостън спечели срещу Торонто със 112:69 след 33 точки на Пейтън Причард. Причард поведе Бостън с 10 асистенции, с което изравни рекорда си за сезона. Той също така взе и 8 борби.

Зион Уилямсън влезе от пейката в трети пореден мач и изравни рекорда си за сезона от 29 точки, а Ню Орлиънс победи Индиана със 128:109 за четвърти пореден успех. Садик Бей отбеляза 18 точки, Трей Мърфи III и Дерик Куин имаха по 17, а Джордан Пул 16 за Ню Орлиънс. Паскал Сиакам вкара 22 точки, за да поведе Пейсърс.

Кейд Кънингам направи трипъл-дабъл, а Джейлън Дюрен добави 19 точки и 11 борби за успеха на Детройт над Шарлът със 112:86. Кънингам завърши с 22 точки, 10 борби и 10 асистенции, въпреки че пропусна последните четири минути на мача.

В други срещи Вашингтон преодоля 20 точки пасив и спечели срещу Мемфис със 130:122, а Стеф Къри вкара 28 точки и добави 9 борби и 6 асистенции за победата на Голдън Стейт срещу Финикс със 119:116. Дезмънд Бейн наниза 32 точки, включително победния кош 0,9 секунди преди края на продълженията, за да помогне на Орландо да се наложи над Юта със 128:127. Паоло Банкеро добави 23 точки, 9 борби, 9 асистенции, за да помогне на Орландо да прекъсне серията си от две загуби като гост.

В дербито на Лос Анджелис Клипърс надделя над Лейкърс със 103:88. Кауай Леонард отбеляза 32 точки за успеха. Лука Дончич, реализатор номер 1 в НБА, не се завърна за Лейкърс след почивката поради контузия на крака. Той отбеляза 12 точки и взе 5 борби за 19 минути, след като пропусна първите си шест стрелби. Леброн Джеймс, който навършва 41 години на 30 декември, поведе Лейкърс с 36 точки. Джеймс Хардън добави 21 точки и 10 асистенции за Клипърс.