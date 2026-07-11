Баскетболните национали до 20 г. потеглиха успешно на европейското в Братислава

Българският национален отбор за младежи по баскетбол до 20-годишна възраст постави успешно начало на своето участие на европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров надви Нидерландия със 76:73 в среща от втория кръг в група D, изиграна в "Гопас Арена". Българите държаха съдбата си в свои ръце през голяма част от мача, но едва в края успяха да изковат ценния успех.

По този начин младите "лъвове" имат една победа на сметката си, тъй като почиваха на старта на шампионата на Стария континент в словашката столица. Утре (неделя) българският тим ще спори с Нидерландия от 19:30 часа.

Иван Димитров и Станислав Хинков се погрижиха символичните домакини да заиграят ролята на лидери в откриващите минути, в които двуцифрената разлика почти бе факт. Тайс Бийнс, Сийл Диуф и Лайън Нванко поведоха символичните гости към обрата, който в крайна сметка осъществиха за точка актив в края на встъпителния период.

Усилията на Михаил Калинов и Калоян Балканджиев, осигуриха нужния импулс на българите в следващата десетка, когато авансът им постепенно прехвърли двуцифрените изражения. Впоследствие Даниел Хинков и Димитров парираха нидерландския щурм, за да могат младите „лъвове“ да се оттеглят в съблекалнята при 49:37.

Даниел и Станислав Хинкови, както и Димитров, продължиха да тормозят нидерландската защита, поддържайки двуцифрения превес на българския тим. Хайро ван ден Берг бе в основата на това „лалетата“ да не се откажат и да се върнат в играта, но символичните домакини изковаха 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Солидна серия от 9:2, сътворена от Даниел и Станислав Хинкови, Калинов и Димитров тласнаха българите към нова двуцифрена разлика при откриването на заключителната четвърт. За пореден път нидерландският отбор показа зъби и върна усещането за интрига, стопявайки изоставането си само до 2 точки 8 секунди преди финалната сирена чрез тройка на Бийнс. Нападение по-късно Калинов бе точен само веднъж от наказателната линия, а в ответната атака, която се оказа последна, Бийнс пробва да прати мача в продължение, но не сполучи зад дъгата почти със сирената и това бе всичко.

Иван Димитров блесна за България със своите 26 точки и 8 борби. Станислав Хинков се разписа с 15 точки, Михаил Калинов записа 13 и 5 асистенции. Даниел Хинков финишира с 11 и 5 овладени под двата ринга топки.