Баскетболните националки до 16 г. намериха място в Топ 8 на европейското в Истанбул

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16-годишна възраст вече е и с двата крака в Топ 8 на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Това стана ясно след победата на Литва срещу Гърция със 70:54 в мач от третия кръг в група D. Както знаем, по-рано през деня съставът на Лилия Георгиева срази Северна Македония с 80:62, а впоследствие се нуждаеше от успех и на литовките, които отказаха гъркините, което означава, че последните няма как да завършат пред родните баскетболистки.

По този начин българките не могат да бъдат изместени от първите две места, даващи право на участие на четвъртфиналите на шампионата на Стария континент. Към момента българският тим продължава да се намира еднолично на върха във временното класиране с пълен актив от три победи. Родните баскетболистки ще почиват в следващите два дни, а на 25 август (понеделник) ще сложат край на своето участие в груповата фаза с мач именно срещу литовския отбор.