Баскетболните националки до 20 г. без шанс за Топ 4 на европейското в Самоков

Втори пореден грешен ход остави момичетата на Маргарита Маринкова извън играта за полуфинали на българска земя.
Българският национален отбор за жени до 20 години изгуби шансове за полуфинал на европейското първенство за жени в Самоков, Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова отстъпиха пред Португалия с 52:94 в мач от втория кръг в група F. В "Арена СамЕлион" интрига имаше само на старта, но впоследствие българките не намериха аргументи срещу португалките и допуснаха втори пореден грешен ход, с което се простиха и с борбата за Топ 4, както и с мечтите за място в Дивизия А.
Така младите "лъвици" приключиха на трето място с една победа и две загуби в потока, а напред продължават португалският отбор с пълен актив от три успеха и Черна гора като втори тим в групата с баланс 2-1. Това означава, че българският тим ще играе за разпределение на местата от пето до осмо.
Интрига не липсваше още в началните минути, преминали при поделено надмощие. Постепенно серия от 15:1, дело на Клара Силва основно, позволи на гостите да нарушат статуквото на бърза ръка и да се откъснат с 13 точки в края на дебютната част.
Резултатността намаля в хода на втория период. Проблясъци на Димана Костова дадоха тон за известен подем на домакините, но той траеше за кратко, тъй като португалките парираха този щурм и се изстреляха на голямата почивка при 44:25.
Точните стрелби на Габриела Фернандес и Силва направиха така, че португалският отбор да продължи да доминира и при подновяването на играта. Въпреки проблясъците на Лидия Сиверо, която намери своя ритъм, българките останаха далече от мисълта за обрата и гостите се пребориха за разлика от 30 точки след 30 минути игра. Така във финалната десетка единствената интрига бе само какъв ще е крайният резултат.
Гергана Маданкова бе над всички за младите "лъвици" с 14 точки и 5 асистенции. Лидия Сиверо наниза 11 точки, Димана Костова приключи с 10.
Клара Силва блесна за победителките с 24 точки и 10 борби.