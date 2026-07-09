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Баскетболните националки до 20 г. без шанс за Топ 4 на европейското в Самоков

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Втори пореден грешен ход остави момичетата на Маргарита Маринкова извън играта за полуфинали на българска земя.

баскетболните националки без шанс топ европейското самоков
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Българският национален отбор за жени до 20 години изгуби шансове за полуфинал на европейското първенство за жени в Самоков, Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова отстъпиха пред Португалия с 52:94 в мач от втория кръг в група F. В "Арена СамЕлион" интрига имаше само на старта, но впоследствие българките не намериха аргументи срещу португалките и допуснаха втори пореден грешен ход, с което се простиха и с борбата за Топ 4, както и с мечтите за място в Дивизия А.

Така младите "лъвици" приключиха на трето място с една победа и две загуби в потока, а напред продължават португалският отбор с пълен актив от три успеха и Черна гора като втори тим в групата с баланс 2-1. Това означава, че българският тим ще играе за разпределение на местата от пето до осмо.

Интрига не липсваше още в началните минути, преминали при поделено надмощие. Постепенно серия от 15:1, дело на Клара Силва основно, позволи на гостите да нарушат статуквото на бърза ръка и да се откъснат с 13 точки в края на дебютната част.

Резултатността намаля в хода на втория период. Проблясъци на Димана Костова дадоха тон за известен подем на домакините, но той траеше за кратко, тъй като португалките парираха този щурм и се изстреляха на голямата почивка при 44:25.

Точните стрелби на Габриела Фернандес и Силва направиха така, че португалският отбор да продължи да доминира и при подновяването на играта. Въпреки проблясъците на Лидия Сиверо, която намери своя ритъм, българките останаха далече от мисълта за обрата и гостите се пребориха за разлика от 30 точки след 30 минути игра. Така във финалната десетка единствената интрига бе само какъв ще е крайният резултат.

Гергана Маданкова бе над всички за младите "лъвици" с 14 точки и 5 асистенции. Лидия Сиверо наниза 11 точки, Димана Костова приключи с 10.

Клара Силва блесна за победителките с 24 точки и 10 борби.

#Национален отбор на Португалия по баскетбол за жени до 20 години #Европейско първенство по баскетбол за жени до 20 години в Самоков, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

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