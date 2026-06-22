БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се...
Чете се за: 00:55 мин.
Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното...
Чете се за: 01:50 мин.
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:55 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните националки до 20 г. натрупаха още един успех на сметката си

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

2/2 за баскетболистките на Маргарита Маринкова срещу Ирландия.

баскетболните националки натрупаха един успех сметката
Снимка: БФБ

Българският национален отбор за жени до 20-годишна възраст постигна втори пореден успех за европейското първенство в Самоков, Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова сразиха Ирландия с 83:69 във втората проверка, която се изигра в „Арена СамЕлион“.

Това бе трета проверка за младите „лъвици“ в преди шампионата на Стария континент, който ще се състои от 4 до 12 юли. За българския тим предстоят още две контроли, които ще бъдат срещу Гърция на 24 и 25 юни в Самоков.

Домакините постепенно овладяха инициативата в свои ръце чрез добрата си игра на преса и след 10 минути игра се откъснаха с 8 точки. Българките си осигуриха двуцифрена разлика в хода на втората част. Постепенно гостите показаха по-добра игра и се пребориха за обрата, но младите „лъвици“ си върнаха аванса и се изстреляха на голямата почивка при 40:38.

Интрига не липсваше и при подновяването на играта, като българският тим успя да се пребори за аванс от 5 точки в края на предпоследната десетка. В последната част домакините вдигнаха оборотите, а с това и своята разлика, която се върна в двуцифрените изражения и това бе всичко.

Лидия Сиверио наниза 16 точки за българките. Гери Маданкова наниза 15, Димана Костова завърши с 12.

#Национален отбор на Ирландия по баскетбол за жени до 20 години #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
2
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години
3
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в...
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли оставка британският премиер?
4
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са допуснали нарушения по случая "Баба Алино"
5
Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са...
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си
6
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Баскетбол

България разгроми Република Северна Македония в контрола преди евроквалификациите
България разгроми Република Северна Македония в контрола преди евроквалификациите
Желко Обрадович се завръща в Панатинайкос Желко Обрадович се завръща в Панатинайкос
Чете се за: 01:05 мин.
Фенербахче спечели отново титлата в турското баскетболно първенство след драма Фенербахче спечели отново титлата в турското баскетболно първенство след драма
Чете се за: 02:00 мин.
Баскетболният национал Йордан Минчев няма да продължи кариерата си в Кемниц Баскетболният национал Йордан Минчев няма да продължи кариерата си в Кемниц
Чете се за: 01:55 мин.
Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара, обещаха от организацията Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара, обещаха от организацията
Чете се за: 01:10 мин.
Селекционерът на Германия Алекс Мумбру застава начело и на Виртус Болоня Селекционерът на Германия Алекс Мумбру застава начело и на Виртус Болоня
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Олег Невзоров е в страната от миналата седмица, веднага е бил разпитан Олег Невзоров е в страната от миналата седмица, веднага е бил разпитан
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър
Чете се за: 03:55 мин.
По света
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани 36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Двама младежи са с тежки изгаряния след удар от волтова дъга на жп...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Старт на техническите преговори между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
По света
ЦИК приключи работата си в мандат 2021-2026 с 10 национални избора...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ