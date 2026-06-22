Баскетболните националки до 20 г. натрупаха още един успех на сметката си

Българският национален отбор за жени до 20-годишна възраст постигна втори пореден успех за европейското първенство в Самоков, Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова сразиха Ирландия с 83:69 във втората проверка, която се изигра в „Арена СамЕлион“.

Това бе трета проверка за младите „лъвици“ в преди шампионата на Стария континент, който ще се състои от 4 до 12 юли. За българския тим предстоят още две контроли, които ще бъдат срещу Гърция на 24 и 25 юни в Самоков.

Домакините постепенно овладяха инициативата в свои ръце чрез добрата си игра на преса и след 10 минути игра се откъснаха с 8 точки. Българките си осигуриха двуцифрена разлика в хода на втората част. Постепенно гостите показаха по-добра игра и се пребориха за обрата, но младите „лъвици“ си върнаха аванса и се изстреляха на голямата почивка при 40:38.

Интрига не липсваше и при подновяването на играта, като българският тим успя да се пребори за аванс от 5 точки в края на предпоследната десетка. В последната част домакините вдигнаха оборотите, а с това и своята разлика, която се върна в двуцифрените изражения и това бе всичко.

Лидия Сиверио наниза 16 точки за българките. Гери Маданкова наниза 15, Димана Костова завърши с 12.